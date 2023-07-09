Росіяни вдарили по Бериславу: снаряд влучив біля лікарні, у директора – контузія
Джерело:Херсонська ОВА
Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати мирні українські міста. 9 липня вони вдарили по Бериславу.
У Херсонській обласній військовій адміністрації розповіли про чергову ворожу атаку. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі.
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Росіяни вдарили по Бериславу
У Херсонській ОВА ввечері 9 липня повідомили, що російська армія вчергове вдарила по Бериславу. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні
Внаслідок обстрілу постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію.
Йому оперативно надали допомогу. Наразі життю та здоров'ю постраждалого, на щастя, нічого не загрожує.
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Жорстокі обстріли Херсонщини: коротко
- Вдень 1 липня окупанти накрили вогнем житлові квартали Херсона. Один зі снарядів влучив у будинок. На жаль, жінка та двоє дітей зазнали серйозних поранень.
- 20 червня російські загарбники вкотре обстріляли обласний центр. На жаль, внаслідок удару є загиблий. Під ворожу атаку також потрапила бригада "швидкої".
- Окрім цього, окупанти вдарили по Херсону прицільним вогнем. Росіяни цинічно били по комунальному транспортному підприємству та цивільних працівниках, котрі забезпечують життєдіяльність міста.