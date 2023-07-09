Росіяни вдарили по Бериславу: снаряд влучив біля лікарні, у директора – контузія

Російські окупанти ні на день не припиняють атакувати мирні українські міста. 9 липня вони вдарили по Бериславу.

У Херсонській обласній військовій адміністрації розповіли про чергову ворожу атаку. На жаль, внаслідок обстрілу є постраждалі.

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Росіяни вдарили по Бериславу

У Херсонській ОВА ввечері 9 липня повідомили, що російська армія вчергове вдарила по Бериславу. Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні

Внаслідок обстрілу постраждав директор медзакладу. 45-річний чоловік отримав контузію.

Йому оперативно надали допомогу. Наразі життю та здоров'ю постраждалого, на щастя, нічого не загрожує.

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