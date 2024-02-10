Кістки стали майже попелом: встановити тіло немовляти у Харкові неможливо

Пізно ввечері 9 лютого росіяни завдали ударів дронами-камікадзе по Харкову, внаслідок чого спалахнула низка приватних будівель. На жаль, відомо про загиблих – особистість деяких з них неможливо встановити на місці.

Так, тіло немовляти, яке загинуло через російський терор, перетворилося майже на попіл. Ймовірно, мати не відпускала дитину навіть коли вогонь охопив все навколо.

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Жахливі наслідки удару

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів про наслідки атаки "Шахедами". Він зазначив, що тіло загиблої дитини неможливо опізнати на місці – воно згоріло.

На жаль. Встановити тіло немовля на місці неможливо. Температура горіння була такою, що кістки та тіло немовляти перетворилися майже на попіл,

– повідомив Болвінов.

Будинок разом з мешканцями згорів дотла / фото Сергій Болвінов

Він зазначив, що на місці працює судовий експерт – медик. Наразі все збирають для перевезення у морг на експертизу. Болвінов повідомив, що ймовірно, мати тримала дітей, обіймаючи та притискаючи до грудей.

Що відомо про атаку