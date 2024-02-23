Єднання навколо трагедії: поліцейські показали перші хвилини після обстрілу будинку в Дніпрі

Внаслідок атаки російських "Шахедів" на Дніпро постраждала житлова багатоповерхівка. У поліції показали кадри, на яких видно, що відбувалося після обстрілу в місті.

Власне, у ніч на 23 лютого загарбники випустили по нашій державі дрони-камікадзе. На місце події після обстрілу одразу приїхали представники правоохоронних органів. Зокрема, вони допомагали людям.

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Перші миті після атаки на Дніпро

"Шановні, будь ласка, відійдіть трішки в бік. Є хто поранений", – чути на перших секундах відео, яке зняли патрульні поліцейські Дніпра.

З наступних кадрів можна зрозуміти, що правоохоронці допомагають вийти з пошкодженої багатоповерхівки пораненим людям: "Тримайтеся за нас", – каже поліцейський до травмованої жінки, що сидить серед руїн.

Унаслідок вибуху зруйновано верхні поверхи. Під завалами опинилися люди,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначимо, що відео поширило Міністерство внутрішніх справ. У відомстві наголосили, що правоохоронці пліч-о-пліч працювали з медиками та рятувальниками: крім людей, допомагали також тваринам.

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Упродовж дня 23 лютого рятувальники, медики та поліцейські робили усе можливе, аби допомогти людям. Станом на 20:00 операція з порятунку – не завершена.

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