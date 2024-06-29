Крізь руїни зруйнованого в Дніпрі будинку майорить український стяг: щемливе фото

Російська ракета залишила величезну діру в будинку в центрі Дніпра на День Конституції. Крізь неї можна побачити, що позаду майорить український прапор.

Відповідне фото публікують місцеві телеграм-канали.

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Внаслідок удару по будинку обвалився під'їзд. Місцевий житель помітив, що крізь цю трагічну діру тепер проглядається прапор України.



Прапор проглядається крізь пошкоджений будинок у Дніпрі / Фото з місцевого телеграм-каналу

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Яка ситуація зараз у Дніпрі

Від вечора 28 червня досі триває розбір завалів у напівзруйнованому будинку. Наразі надзвичайники розбирають перекриття зруйнованих поверхів.

Станом на цю мить відомо про одну загиблу людину. Ще 12 людей постраждали. Шестеро з них перебувають лікарні. Серед госпіталізованих – вагітна жінка. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Пацієнтці надають всю необхідну меддопомогу.

Також поки що невідома доля кількох людей.