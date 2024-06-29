Сукня врятувала життя: у Дніпрі російська ракета знищила квартиру Ольги та Олександра

Росія 28 червня вдарила ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі. Поки подружжя Ольги та Олександра купувало сукню, окупанти знищили їхню квартиру.

У момент обстрілу подружжя перебувало в торговому центрі на лівому березі. Це врятувало їхнє життя.

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Ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Внаслідок ракетного удару Росії по Дніпру повністю зруйновано одну з квартир в багатоповерхівці. На щастя, її мешканців всередині не було.

Подружжя поїхало до торговельного центру, щоб придбати сукню. Олександр та Ольга повернулися додому вже після спрацювання сигналізації.

Нам почали писати в чатах "вибух" і спрацювала сигналізація, ми швидко приїхали сюди, але вже почали всі дзвонити знайомі, хто тут поруч живе... На щастя, нікого не було в нашій квартирі,

– розповіла пара.

Російські військові знищили все майно, яке було в молодої сім'ї. Усе, що залишилося, – нова сукня.

Плаття, яке дружина купила в "Каравані". Все, більше нічого немає,

– наголосив Олександр.

Чоловік додав, що сьогодні ночувати доведеться у батьків його дружини.

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