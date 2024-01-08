Удар по будинку на Харківщині: з-під завалів дістали 3 людей, одна загибла

Росія щодня завдає ударів по нашій державі, внаслідок чого гинуть та страждають люди. Так, через атаки на Харківську область під завалами опинились цивільні.

Вранці 8 січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що близько 07:00 ворог обстріляв місто Зміїв Чугуївського району. Постраждав приватний будинок – на місце виїхали рятувальники.

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Атака на Харківщину

За словами посадовця, станом на 08:40, 8 січня було відомо, що з-під завалів дістали 90-річного та 60-річних чоловіків. Їхньому життю нічого не загрожує.

Водночас у Харківської обласній прокуратурі уже близько 10:30 констатували, що з руїн будинку рятувальники дістали тіло 63-річної мирної жительки. На жаль, вона загинула.

Співробітники ДСНС врятували з-під завалів у місті Зміїв на Харківщині 2 осіб,

– написав голова МВС Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ також опубліковував відео, на якому видно пошкоджений будинок та роботу українських рятувальників.

Як на Харківщині рятували людей з-під завалів: дивіться відео

Додамо, що близько 07:00 окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари. Було пошкоджено підприємство, навчальний заклад. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що під ударом були промислові об'єкти, та констатував, що спалахнула пожежа.

"Травмовано 53-річну жінку, стан легкий. Потерпілу госпіталізували", – уточнив Олег Синєгубов.

Водночас о 22:18, 7 січня ворог завдав удару по Харкову ракетами С-300. На щастя, обійшлось без постраждалих. Однак Росія вкотре засвідчила, що її головна ціль в Україні – боротьба проти цивільного населення та його повне знищення.

Неспокійний ранок

Під ранок 8 січня окупанти масовано атакували нашу державу ракетами різних типів. Важливо, що загарбники ще ввечері підняли борти Ту-95МС, які є носіями крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

Відомо, що аеробалістичні ракети Росія спрямувала на Київ, Дніпро та Кривий Ріг, про що інформували в Повітряних силах. Йдеться про небезпечні "Кинджали", які переносять та запускають винищувачі МіГ-31К.

Крім того, пізно ввечері 7 січня загарбники випустили дрони-камікадзе типу "Шахед" по Одеській області. Влада регіону наголошувала, що працює протиповітряна оборона.

Загалом за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ Чугуївського району; Потихонове, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка Куп'янського району.