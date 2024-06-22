Який вигляд має квартира, в яку влучили росіяни у Харкові: кадри зсередини

Вдень 22 червня окупанти здійснили черговий злочин, обстрілявши цивільну інфраструктуру Харкова. Ворог вдарив бомбами по п'ятиповерхівці та підприємству.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, було пряме влучання одного із ворожих КАБів у житловий будинок. 24 Канал показує моторошні кадри зруйнованої квартири ураженого будинку.

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Страшний вигляд зсередини

Вдень біля 15:10 росіяни завдали ударів бомбами по Харкову. Пізніше в ОВА уточнили, що ворог випустив щонайменше чотири потужні снаряди УМПБ Д-30 з території Бєлгородської області.

За словами мера міста Терехова, одна бомба потрапила у п'ятиповерховий будинок, а інші три вдарили по виробничому підприємству.

У п'ятиповерхівці загинуло 2 людей, кілька десятків отримали поранення, ще одна людина загинула на підприємстві. Кількість постраждалих постійно збільшується. Станом на 18:30 влада повідомляла про 38 поранених. Зокрема, очільник ОВА Синєгубов уточнював, що якнайменше 16 людей госпіталізовані, 4 з них перебувають у важкому стані.

Крім того, Синєгубов впевнений, що противник навмисно цілив саме по цивільних, адже поблизу місць влучань немає жодних об'єктів, які мали б військове значення, натомість розташований завжди переповнений автовокзал.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко зафіксувала наслідки прильоту бомби по житловому будинку, зокрема вона показала, який вигляд має одна зі зруйнованих квартир.

Що залишилося від квартири у Харкові / Фото Анна Черненко для 24 Каналу