Обом було 22: в Кривому Розі через удар по багатоповерхівці загинуло подружжя, – ЗМІ

Вночі Росія атакувала Кривий Ріг, завдавши удару по багатоповерхівці. На жаль, є загиблі. Серед жертв – молоде подружжя.

Росія атакувала житловий будинок, коли люди спали. Серед загиблих – молоде подружжя, обом було 22 роки.

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Що відомо про жертв російського теракту

Наразі внаслідок обстрілу Кривого Рогу відомо про 6 загиблих. Серед жертв молоде подружжя: вчитель молодших класів та його дружина. Обом було 22 роки. Російська ракета вбила їх, поки вони мирно спали у власній домівці.

Крім цього, після нічної атаки поранень зазнали 25 людей, 19 з них госпіталізували до лікарні. Одна людина звернулася по медичну допомогу через сильний стрес.

Біля п'ятиповерхівки розгорнули штаб для постраждалих. Там можна зареєструватися на розселення, матеріальну допомогу, отримати будівельні матеріали, задекларувати пошкоджене майно, зареєструватися на відновлення документів тощо. Також є гаряче харчування.

Також у понівеченому будинку знайшли кота, який пережив приліт. Його усього трусило, тож щоб заспокоїти тварину, ветеринар зробив укол. Працівники Червоного хреста розшукали його господарку – його звати Томас.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу: фото "СВОЇ"

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