Обв'язали дитину простирадлами і спустили: мешканці будинку у Кривому Розі рятували одне одного

Росія 13 червня вкотре здійснила цинічний терористичний акт – цього разу вдарила по житловому будинку у Кривому Розі. Постраждалі люди допомагали одне одному, як могли, аби лише вижити.

Один з мешканців цього будинку – Артем. Він розповів 24 Каналу жахливі подробиці цинічного удару росіян.

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Дитину спускали з балкона

Артем розповів, що прокинувся вже від вибухів. Він не чув оголошення про повітряну тривогу.

Просто ракета прилетіла. Один вибух, другий вибух... У нашій квартирі було дуже багато диму,

– сказав чоловік.

Після удару одразу розгорілась пожежа. Мешканцям будинку довелось вибиратись з-під завалів не лише у страху й паніці, але й навпомацки. Квартира Артема була вся в диму. Ба більше, перебувати у ній було небезпечно через чадний газ.

Артем вирішив, що потрібно рятуватись через балкон. Оцінивши ситуацію, він з товаришем почали спускатись з третього поверху.

На одному з балконів була молода сім'я з маленькою дитиною.

Ми одразу взялись рятувати дитину. Обв'язали її простирадлами і спустили на 1 поверх. Там її взяли рятувальники,

– зазначив Артем.

Після цього чоловіки у такий самий спосіб спустили вниз дівчину. Її також передали рятувальникам. Потім чоловіки евакуювались самі. Те, що вони побачили вже пізніше – жахнуло. Будинок повністю палав.

"На вулиці всі кричали, ми допомагали, кому могли. Це було дуже жахливо, чесно", – згадав Артем.

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Рятувальна операція триває

Наразі рятувальники продовжують розбирати завали. На жаль, кількість загиблих зростає миттєво.

Удар по будинку у Кривому Розі: головне

Цинічну атаку Росія здійснила вночі 13 червня. Ударом зачепило цивільні об'єкти та п'ятиповерхівку.

Наразі відомо про 11 загиблих. З них 4 людей – мешканці п'ятиповерхівки, а ще 7 перебували на промисловому об'єкті.

Поранені – 28 осіб. Багато людей госпіталізовані у важкому та критичному стані. Рятувальники досі розбирають завали.

Біля будинку розгорнули штаб для постраждалих. Люди можуть зареєструватися там, аби отримати можливість розселення, гаряче харчування матеріальну допомогу та інше.