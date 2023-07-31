"Моторошно, коли чоловік упізнає тіла дружини та доньки": деталі удару по будинку в Кривому Розі

Російські терористи 31 липня завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку у Кривому Розі. Внаслідок обстрілу 6 людей загинули та 75 поранено.

Волонтер із Кривого Рогу Дмитро Гайдар розповів 24 Каналу, що зараз на місці російського теракту досі працюють ДСНС та комунальники.

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Моторошна картина

Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Кількість людей, яка перебувала у будинку невідома, тож під завалами можуть бути мешканці. Рятувальники шукають постраждалих, викидають речі й розбирають завали в інших квартирах.

"На місці трагедії чоловік упізнавав тіла дружини та доньки, яких вбила російська ракета. Картина була дуже моторошна. Говорять, що загиблих 6, але ще знаходили фрагменти тіла. Не знаю, чи ще є загиблі. Постраждалих дуже багато", – мовив волонтер із Кривого Рогу.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загинула жінка – 45-річна Наталя і її донька Даша 2013 року народження. Вони мешкали на 8 поверсі багатоповерхівки, у яку влучила російська ракета. На момент атаки жінка разом з донькою були у будинку.

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Пошкоджено сусідні будівлі

У Кривому Розі всі від ранку працюють, розбирають завали. Адже житловий будинок завалило майже по перший поверх. Уламки ворожої ракети порозліталися на великі відстані й пошкодили інші будинки.

Поруч з багатоповерховим будинком, у який влучила російська ракета, розташований приватний сектор. Там понівечило будинки,

– зазначив Гайдар.

У житловому будинку навпроти вибуховою хвилею повибивало вікна разом з рамами, а автомобільну стоянку, яка розташована за 100 метрів, майже повністю зруйновано. Постраждало понад 100 машин.

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