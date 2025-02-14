США інвестували багато грошей в будівництво укриття ЧАЕС, – Єрмак

Російська армія в ніч на 14 лютого атакувала саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком ЧАЕС. У цей об'єкт Сполучені Штати вклали багато грошей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на главу Офісу Президента Андрія Єрмака. Саркофаг над блоком Чорнобильської АЕС захищає світ від радіації.

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Що сказав Єрмак про роль США у будівництві укриття на ЧАЕС

Андрій Єрмак заявив, що Сполучені Штати свого часу багато грошей та зусиль інвестували в укриття Чорнобильської АЕС, адже це допомогло захистити світ від радіаційного впливу.

Глава Офісу президента також нагадав, що будівництво саркофага завершили за першої каденції президентства Дональда Трампа.

Зверніть увагу! Роботи з будівництва Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС розпочалися 13 лютого 2012 року. Уже у 2019 році нове укриття здали в експлуатацію, а 2020 року – все обладнання перевели у режим пробної експлуатації.

До слова, Андрій Єрмак також розповідав, що на полях Мюнхенської безпекової конференції, яка має розпочатися 14 лютого, світові лідери дуже розізлилися через новину про удар по ЧАЕС. Адже світ свого часу інвестував в ліквідацію катастрофи на атомній станції та в будівництво укриття.