У Чернігові районна лікарня опинилася майже в епіцентрі ракетного удару
Вранці 17 квітня російська армія завдала ударів по Чернігову. Так, майже в епіцентрі атаки опинилася місцева лікарня.
Про це в ефірі телемарафону розповів генеральний директор Чернігівської обласної лікарні Андрій Жиденко. Водночас він звернувся до громадян з проханням здати кров – є велика потреба, особливо негативний резус.
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Удари по цивільним
Андрій Жиденко розповів, що станом на 10:30 до них доставлено вже 9 постраждалих – троє у важкому стані, а інші у стані середньої важкості. Згодом ця кількість зросла о 20. Відомо, що росіяни влучили неподалік Чернігівської районної лікарні.
Найбільше постраждалих доставили у Чернігівську районну лікарню, бо вона розташована біля епіцентру удару,
– пояснив гендиректор.
Жиденко додав, що наразі медзаклад забезпечений всім необхідним, у тому числі й препаратами крові. Але враховуючи кількість поранених, голова лікарні звернувся до жителів Чернігова з проханням здати кров. Особливо потрібні доноси з негативним резус-фактором.
Постраждалі отримали мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, травми грудної клітки, враження судинної системи кінцівок.
Що відомо про атаку на Чернігів
- Росіяни 17 квітня завдали трьох ракетних ударів густонаселеному району міста, який розташований неподалік від центру. Це перехрестя двох вулиць. Сталося пряме влучання у 8-поверхову будівлю соціальної інфраструктури.
- Візуально зруйновані елементи стін шести поверхів. Пошкоджено будівлі та автомобілі. У районі, де сталися "прильоти", вимкнули світло і газ для того, щоб уникнути більших руйнувань.
- Станом на 10:40 відомо про вже 10 загиблих та 20 постраждалих внаслідок ракетних ударів по Чернігову. Водночас в.о. голови міста Олександр Ломако зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває.