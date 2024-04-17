Тіла лежали прямо на дорозі, – мер Чернігова про те, що відбувалось після удару

Росія вдарила по Чернігову ракетами. Внаслідок ворожої атаки багато людей отримали поранення та загинули.

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако побував на місці влучання у Чернігові. Він поділився своїми враженнями.

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Це уже не вперше

За його словами, картинка була жахлива, багато людей йшли з пошкодженнями. Люди виходили з будинків, кров була на обличчях.

Тіла лежали прямо на дорозі… Я не хочу це переказувати. Це, на жаль, уже не вперше в нашому місті,

– сказав він.

Ломако також розповів, що провели оперативне засідання штабу, куди включені всі служби міста, області, ДСНС, поліція — всі, хто потрібні. Вони визначили першочергові завдання.

За словами міського голови, на території епіцентру прильоту вже встановлені намети, де надається психологічна та інша допомога, туди можуть звертатися люди, які проживають у цьому районі. Крім цього, організовують гаряче харчування для людей, які там проживають, а також для спеціалістів тих служб, які беруть участь у ліквідації наслідків.

Чотири групи по вісім працівників комунального ЖЕКу почали обхід квартир, аби визначити потребу в будівельних матеріалах.

Ми зараз вимкнули газ і електроенергію, але зараз дивимося по мережах, аби ввімкнути їх увечері, щоби там, де є можливість, люди могли повернутися додому,

– зауважив Ломако

Він розповів також, що підготували місця для розселення людей, які цього потребуватимуть. Ще невідомо, яка кількість, але теоретично це буде необхідно, тому куди їх розселяти, вже знають.

На місці прибирають уламки, розбирають завали. Робота над ліквідацією наслідків триває.

Загинуло 14 людей