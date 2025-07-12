Ворог поцілив у багатоповерхівку: патрульні показали перші хвилини після обстрілу Чернівців

Уночі суботи, 12 липня, Росія вкотре здійснила масовану атаку на Україну. Зокрема, близько 03:00 під обстріл потрапили Чернівці.

Перші хвилини після удару по місту показали правоохоронці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Що відомо про атаку на Чернівці?

Один із ворожих снарядів влучив у багатоквартирний будинок. На місце події оперативно прибули патрульні.

Вони обстежили прилеглу територію та здійснили поквартирний обхід, аби переконатися, що ніхто не залишився без допомоги. Окрім того, правоохоронці розпочали евакуацію мешканців і винесли з осель їхніх домашніх тварин.

Перші хвилини після обстрілу Чернівців: дивіться відео

За попередньою інформацією, унаслідок атаки по Чернівцях загинули 2 людини, ще 26 осіб – поранені, із них 7 – ушпиталені.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня противник атакував Україну 623 засобами повітряного нападу, зокрема 597 безпілотниками (із них 339 – "Шахеди") та 26 крилатими ракетами Х-101. Станом на 10:00 протиповітряна оборона збила 344 засоби – 319 "Шахедів" і 25 ракет.