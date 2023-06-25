"Прийде час і його повністю зруйнують": колаборанти марно намагаються відновити Чонгарський міст

Уранці 22 червня через удар Чонгарський міст зазнав серйозних пошкоджень. Зараз місцеві колаборанти намагаються відновити проїзд мостом, однак це марна робота.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, з часом Чонгарський міст повністю зруйнують.

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У мосту нема шансів залишитись цілим

Селезньов зазначив, що у Чонгарського мосту немає жодних шансів залишитись цілим. Однак цей міст є дуже важливим для Росії, тому місцеві колаборанти намагаються відновити його якомога швидше.

Усі ці зусилля тамтешніх колаборантів марні. Прийде час і прилетить нова партія Storm Shadow та знищить цю логістичну артерію. Шансів на те, щоб вціліти, у цього мосту фактично нема. Я впевнений, що наші гармаші, льотчики своє завдання виконають на відмінно. Ворог знову втратить можливості,

– переконаний він.

Військовий експерт підкреслив, що руйнування Чонгарського мосту значно сповільнили російську логістику, яка забезпечує потреби окупантів на півдні Запорізької області.

Селезньов про Чонгарський міст: дивіться відео

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