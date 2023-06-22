Цей обʼєкт не повинен працювати, – Коваленко пояснив, чим важливий Чонгарський міст

Збройні Сили України вразили один з основних маршрутів постачання окупаційних військ. Росія ж намагається вдати, ніби нічого не сталося, хоча наслідки удару можуть бути для них плачевними.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. На його думку, потенційне знищення Чонгарського мосту може суттєво вплинути на перебіг війни.

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Нові загрози для окупантів

Як можна побачити на фото, в Чонгарському мості зараз усього один отвір. Цього замало, щоб повністю зупинити пересування по ньому. Тому можна вважати, що цей обстріл був лише прелюдією до знищення мосту.

"Цей об'єкт взагалі не повинен працювати", – заявив Коваленко.

Раніше через Чонгарський міст, який з'єднує Крим і Мелітополь, окупанти постачали своїм військам матеріально-технічне забезпечення. Але тепер логістика окупантів може постраждати.

Єдиним безпечним шляхом постачання, доступним для окупантів, залишається дорога через Армянськ. А це значно збільшує тривалість маршруту з Криму на Запоріжжя.

Повне знищення Чонгарського мосту і прилеглої залізниці поставить хрест не лише на постачанні окупаційного контингенту, а й на можливості втечі росіян з Півдня України.

Олександр Коваленко про наслідки удару по Чонгару: дивіться відео

До чого може призвести знищення Чонгарського мосту

На Півдні України зосереджено близько 150 тисяч особового складу окупантів. Більшість із них перебувають в межах чотирикутника Василівка – Токмак – Мелітополь – Джанкой.

Якщо ЗСУ переріжуть шляхи для відступу окупантів, що розташовані в цьому чотирикутнику, це може стати однією з найбільших поразок російської армії в цій війні.

Кількість ворожих військ та техніки є занадто великою, щоб вони всі могли втекти через Армянськ. Це призведе до черг і великих скупчень, які стануть мішенню для наших засобів ураження.

"Удар по Чонгарському мосту змусить росіян готуватися до негативного сценарію. Немає сенсу в розповідях про те, що міст встояв. Зараз вони мають прораховувати шляхи відступу", – переконаний Коваленко.

Що відомо про удар по Чонгарському мосту