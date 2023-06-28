"Бавовна" у Чонгарі: британська розвідка пояснила важливість зруйнованих мостів для Росії
Джерело:Міноборони Великої Британії
Розвідка Великої Британії натякнула, що наші захисники суттєво пошкодили більше ніж один міст на тимчасово окупованій території в районі Чонгару. Аналітики пояснили, чому ці переправи були важливими для російських загарбників.
Британська розвідка прокоментувала удар, який наші захисники завдали по Чонгарському мосту 22 червня. Подробиці містяться у звіті Міноборони Великої Британії за 28 червня.
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Чому ЗСУ вдарили саме по Чонгарському мосту
За інформацією західних розвідників, "бавовна" сталася не на одній переправі. Українські воїни вдарили по автодорожніх мостах в районі тимчасово окупованого Чонгару. Ці мости обслуговують одну із двох основних доріг між Херсоном та Кримом, який теж перебуває під тимчасовою окупацією росіян.
Російські загарбники використовували переправи, щоб перекидати свої війська на Південь України. Після ударів ЗСУ їм довелося тимчасово закрити ці маршрути та використати альтернативні. Через це логістичним конвоям загарбників знадобилося на 50% більше часу, щоб дістатися фронту.
Протягом доби з моменту удару російські окупанти збудували понтонну переправу. На думку розвідників, вона використовується тільки для руху військових. Як зазначає британська розвідка, та швидкість, з якою було збудовано запасний перехід, показує, наскільки життєво важливим є цей маршрут для росіян на окупованій території України.
Що кажуть про "бавовну" у Чонгарі наші експерти
- Голова Українського центру безпеки Сергій Кузан у розмові з 24 Каналом заявив, що наші воїни активно працюють над знищенням логістики окупантів на Півдні. Він натякнув, що Чонгар є частиною цієї системної роботи.
- Експерт з міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко припустив нові удари по переправах. На його думку, вибухи на Чонгарському мосту є суттєвим кроком для ослаблення російських загарбників на тимчасово окупованих територіях України.
- А військовий експерт Владислав Селезньов вважає, що Чонгарський міст буде повністю зруйновано у майбутньому. Він впевнений, що у цієї переправи немає жодних шансів залишитися цілою.