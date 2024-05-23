Росіяни вдарили КАБом по Дергачах: багато поранених, пошкоджено пів сотні будинків

Вдень 23 травня російські військові завдали удару по Дергачах Харківської області. Окупанти пошкодили близько 50 будинків, поранили багато людей.

Попередньо, окупанти вдарили КАБом. Про жахливі наслідки ворожої атаки розповів начальник Дергачівської МВА.

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Уже відомо про 13 поранених

Близько 14:00 окупанти вдарили, попередньо, керованою авіаційною бомбою, по цивільній забудові у Дергачах. Агресор пошкодив близько 50 приватних будинків, з них щонайменше 5 – суттєво.

️Поранень різного ступеня важкості зазнали чоловік та жінка пенсійного віку, їх було доставлено до лікарні. Також госпіталізовано двох жінок з гострою реакцією на стрес, ще дев'ятьом людям було надано допомогу на місці,

– повідомив Вячеслав Задоренко.

️ Посадовець зазначив, що окрім будинків пошкоджень також зазнали господарчі споруди, цивільні автівки, газогони й лінії електропередач.

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Наслідки російського удару по Дергачах / Фото Дергачівської міської ради

Профільні служби разом з працівниками міської ради та волонтерами продовжують працювати над ліквідацією ворожого прильоту.

За оновленими даними, внаслідок ворожого удару по Дергачах – 13 поранених. Чотири постраждалі – госпіталізовані,

– написав голова ОВА Олег Синєгубов о 16:04.

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