Ворог влучив ракетою по Дніпру: є жертва і постраждалі

Увечері 10 квітня росіяни влучили балістичною ракетою по Дніпру. Відомо про загиблого та поранених.

Близько 16:00 у кількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу використання ворогом балістичного озброєння. За кілька хвилин стало відомо про швидкісну ціль, яка рухалася у напрямку Дніпра, та вибухи у місті, передає 24 Канал.

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Скільки людей постраждало

Пізніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що на місці ворожого удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту.

Також він спершу повідомив про 3 постраждалих, а пізніше уточнив, що через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік.

Станом на 17:46 у лікарнях перебуває 3 постраждалих. Це 55-річна жінка та чоловіки 52 років. Всі вони у стані середньої тяжкості.

У мережі поширили кадри з місця прильоту ракети: дивіться відео

Нагадаємо, що у ніч проти 10 квітня противник атакував Україну 145 ударними БпЛА типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 дронів. 49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.