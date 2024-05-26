Момент російського удару по "Епіцентру" зсередини: у поліції показали шокуюче відео

Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету у Харкові. У мережі з'явилося відео моменту "прильоту" по "Епіцентру" зсередини.

Мотрошні кадри атаки на ТЦ поширив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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За мить до пекла

За словами Болвінова, на відео зафіксовано момент удару по "Епіцентру". Наразі з ним працюють слідчі.

Увага відео нижче може містити чутливі кадри!

Момент "прильоту" по "Епіцентру: відео +18

Чітко видно, що люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами. Нині вивчаємо кожну хвилину записів з камер,

– заявив поліцейський.

Начальник Харкіської обласної поліції закликав родичів, чиї близькі могли перебувати в "Епіцентрі", здати зразки ДНК. Адже наразі це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже відшукали та ще знайдуть на місці удару.

Болвінов уточнив, що тіла ще семи жертв, яких розшукують родичі та колеги, поки не вдалося виявити. Вони вважаються зниклими безвісти. Так само, як і ті люди, останки яких вже знайдені, однак ще не ідентифіковані.

На момент написання поліцейським цього посту у Facebook було відомо про 13 загиблих. Втім наразі кількість жертв зросла до 14. Понад 40 людей отримали поранення.

Удар по "Епіцентру" у Харкові: що відомо