Приклад злочинів Росії, – Боррель про удар по гіпермаркету в Харкові й складнощі на фронті

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель вкотре засудив російську агресію. Зокрема, головний дипломат Євросоюзу висловив співчуття щодо ударів Росії по гіпермаркету у Харкові.

Про це Боррель заявив напередодні Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Варто зазначити, що російська армія атакувала "Епіцентр" у Харкові 25 травня.

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Боррель висловився про обстріл "Епіцентр" й ситуацію на фронті

Головний дипломат ЄС каже, що ситуація на полі бою в Україні "дуже складна". За словами Борреля, кількість жертв зростає з обох сторін.

Росія посилює бомбардування українських цивільних об'єктів і населення. Кількість загиблих зростає на обох фронтах, зростає кількість людей, які гинуть внаслідок бойових дій. Якщо взагалі можна сказати, що бомбити супермаркет й цивільну інфраструктуру, коли там перебувало стільки цивільних осіб, – це воєнні дії,

– сказав Жозеп Боррель.

Верховний представник ЄС зазначив, що атака на гіпермаркет у Харкові є ще одним "прикладом воєнних злочинів та російських загарбницьких дій".

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