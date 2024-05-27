Приклад злочинів Росії, – Боррель про удар по гіпермаркету в Харкові й складнощі на фронті
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та оборони Жозеп Боррель вкотре засудив російську агресію. Зокрема, головний дипломат Євросоюзу висловив співчуття щодо ударів Росії по гіпермаркету у Харкові.
Про це Боррель заявив напередодні Ради ЄС із закордонних справ, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі. Варто зазначити, що російська армія атакувала "Епіцентр" у Харкові 25 травня.
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Боррель висловився про обстріл "Епіцентр" й ситуацію на фронті
Головний дипломат ЄС каже, що ситуація на полі бою в Україні "дуже складна". За словами Борреля, кількість жертв зростає з обох сторін.
Росія посилює бомбардування українських цивільних об'єктів і населення. Кількість загиблих зростає на обох фронтах, зростає кількість людей, які гинуть внаслідок бойових дій. Якщо взагалі можна сказати, що бомбити супермаркет й цивільну інфраструктуру, коли там перебувало стільки цивільних осіб, – це воєнні дії,
– сказав Жозеп Боррель.
Верховний представник ЄС зазначив, що атака на гіпермаркет у Харкові є ще одним "прикладом воєнних злочинів та російських загарбницьких дій".
Що відомо про удар росіян по "Епіцентру" у Харкові
- У спальному районі Харкова вдень 25 травня пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що гіпермаркет "Епіцентр" зазнав серйозних пошкоджень в результаті атаки КАБами.
- Під час нападу у гіпермаркеті була велика кількість людей. В результаті російська атака на "Епіцентр" призвела до загибелі щонайменше 14 людей і поранення 44 осіб.
- Внаслідок атаки масштабна пожежа охопила площу "Епіцентру" в 15 000 квадратних метрів. Пожежники невтомно працювали протягом 16 годин, щоб нарешті взяти полум'я під контроль і загасити його.
- Пізніше Харківська обласна прокуратура оприлюднила відеозапис з моментом вибуху, що стався в гіпермаркеті. На кадрах, оприлюднених прокурорами, видно, що щонайменше 20 осіб перебували в безпосередній близькості до епіцентру вибухів.
- Зрештою Харківська міська рада 27 квітня оголосила днем жалоби за жертвами атаки на харківський "Епіцентр". Цього дня приспустять державний прапор з чорною стрічною, а також заборонять розважальну музику у громадських місцях. Це рішення стосується ринків, закладів торгівлі, громадського харчування тощо.