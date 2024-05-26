Удар по "Епіцентру" у Харкові: з допомогою ДНК вдалося ідентифікували 6 жертв ворожої атаки
Джерело:Поліція Харківщини
Російські загарбники 25 травня обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові, внаслідок чого спалахнула пожежа, а також загинули й постраждали десятки людей. Щоб ідентифікувати тіла загиблих, поліція вдалася до ДНК експертизи.
За допомогою цього методу правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіла 6 жертв російської атаки по харківському "Епіцентру". Пошуково-рятувальна операція на місці подій, станом на 26 травня, все ще триває.
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Поліція ідентифікувала тіла 6 жертв атаки по "Епіцентру"
У поліції Харківщини розповіли, що за результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла шістьох громадян, що загинули внаслідок ворожої атаки на "Епіцентр" у Харкові. Наразі триває документування наслідків влучання російських ракет у гіпермаркет.
Серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем торговельного закладу. Роботи з розбору завалів не припиняються. Також зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває,
– наголосили правоохоронці.
Також, станом на 16:30, постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.
"Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію (клітини епітелію ротової порожнини людини – 24 Канал) у родичів загиблих. Ідентифікація тіл триває", – зазначили у поліції.Зверніть увагу! У поліції Харківщини нагадали, що всі, хто втратив зв'язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102.
Що відомо про удар по "Епіцентру" у Харкові
- Вдень 25 травня у спальному районі Харкова пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що ворог обстріляв гіпермаркет "Епіцентр" КАБами.
- На момент атаки у гіпермаркеті перебували багато людей. Внаслідок російської атаки загинуло щонайменше 16 людей.
- Окрім того, після прильоту на місці подій почалася велика пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. Вогонь вдалося загасити лише через 16 годин роботи пожежників.
- У поліції Харківщини також показали відео зсередини "Епіцентру" в момент прильоту. За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами.