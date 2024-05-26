Удар по "Епіцентру" у Харкові: з допомогою ДНК вдалося ідентифікували 6 жертв ворожої атаки

Російські загарбники 25 травня обстріляли гіпермаркет "Епіцентр" у Харкові, внаслідок чого спалахнула пожежа, а також загинули й постраждали десятки людей. Щоб ідентифікувати тіла загиблих, поліція вдалася до ДНК експертизи.

За допомогою цього методу правоохоронцям вдалося ідентифікувати тіла 6 жертв російської атаки по харківському "Епіцентру". Пошуково-рятувальна операція на місці подій, станом на 26 травня, все ще триває.

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Поліція ідентифікувала тіла 6 жертв атаки по "Епіцентру"

У поліції Харківщини розповіли, що за результатами експертизи ДНК поліція ідентифікували тіла шістьох громадян, що загинули внаслідок ворожої атаки на "Епіцентр" у Харкові. Наразі триває документування наслідків влучання російських ракет у гіпермаркет.

Серед загиблих – 12-річна дівчинка, яка була відвідувачем торговельного закладу. Роботи з розбору завалів не припиняються. Також зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває,

– наголосили правоохоронці.

Також, станом на 16:30, постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків. На місці трагедії працюють штаб слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія.

"Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію (клітини епітелію ротової порожнини людини – 24 Канал) у родичів загиблих. Ідентифікація тіл триває", – зазначили у поліції.

Що відомо про удар по "Епіцентру" у Харкові

Вдень 25 травня у спальному районі Харкова пролунав потужний вибух. Згодом стало відомо, що ворог обстріляв гіпермаркет "Епіцентр" КАБами.

На момент атаки у гіпермаркеті перебували багато людей. Внаслідок російської атаки загинуло щонайменше 16 людей.

Окрім того, після прильоту на місці подій почалася велика пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. Вогонь вдалося загасити лише через 16 годин роботи пожежників.

У поліції Харківщини також показали відео зсередини "Епіцентру" в момент прильоту. За словами начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, люди абсолютно не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях та займалися своїми справами.

У поліції Харківщини нагадали, що всі, хто втратив зв'язок з близькими, можуть звернутися за телефонами поліції +380934943162 або 102.