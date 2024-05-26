З вечора почали здавати ДНК: як шукають людей після удару по "Епіцентру"

Після страшного удару російськими КАБами по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня рятувальники досі продовжують розбирати завали. Станом на зараз відомо про зниклих людей і 12 жертв, 10 з яких поки що не ідентифіковані. Люди ще з вечора почали здавати аналіз ДНК, аби знайти своїх близьких.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що сильна пожежа охопила близько 14 тисяч квадратних метрів гіпермаркету. І скільки до удару росіянами людей перебувало в "Епіцентрі", наразі невідомо.

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Родичам зниклих потрібно здати тест ДНК

Кореспондентка закликала всіх, хто шукає своїх близьких та знайомих і має інформацію, що вони могли бути в “Епіцентрі” чи поряд із ним, звернутися до поліції та здати тест ДНК. Штаб працює цілодобово, і дуже важливо встановити осіб.

Станом на 25 травня слідчі повідомляли про те, що приходили рідні та діти, які шукали своїх батьків або сестер. Серед 17 зниклих наймолодша дитина, про яку відомо, – дівчинка 12 років.

Серед зниклих була і працівниця гіпермаркету, яку шукали колеги, переживаючи, що вона лишилася у приміщенні. Проте їй та напарниці вдалося вийти з палаючої будівлі та врятуватися.

Влучили у легкозаймисті матеріали

Представники правоохоронних органів проаналізували ситуацію та зробили висновок, що влучання відбулося в зону, де були розташовані лакофарбувальні легкозаймисті матеріали, оскільки пожежа відбулася майже одразу. Вогонь швидко поширився торговельними павільйонами на відкритій території також.

Локалізувати вогонь вдалося доволі швидко, після чого рятувальники та криміналісти почали розбирати завали. Робота триває і зараз, всі служби шукають тіла. Поки що відомо про зниклих людей і вже 12 жертв.

У Харкові дуже чекають всіх можливих способів захисту міста та регіону – чи то буде протиповітряна оборона, чи удари на упередження. Це дуже потрібно,

– наголосила Анна Черненко.

Що відомо про удар по "Епіцентру" у Харкові