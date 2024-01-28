Троє військових США загинули унаслідок атаки БпЛА: Байден заявив про слід Ірану

Вночі американський форпост в Йорданії зазнав атаки безпілотника. Президент США Джо Байден звинуватив лояльні Ірану угруповання та пообіцяв "відповідь"

Ворожий удар забрав життя трьох американських військовослужбовців, щонайменше двадцять п'ять отримали поранення. Як зазначають ЗМІ, це перший випадок, коли військові США гинуть від ворожого вогню на Близькому Сході з початку війни між Ізраїлем і ХАМАС.

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Удар по американцях в Йорданії

Форпост "Вежа 22", який опинився під атакою, розташований на кордон із Сирією. Саме звідти, ймовірно, був запущений ударний дрон. Це могли зробити бойовики, яких підтримує Іран.

Наразі неясно, чому ППО не змогла перехопити безпілотник.

Джо Байден, коментуючи атаку, заявив, що за напад на військових в Йорданії несуть відповідальність угруповання, лояльні Тегерану. Президент США пообіцяв притягнути їх до відповідальності.

Зазначимо, що станом на 26 січня було здійснено понад 158 атак на сили США та коаліції в Іраку та Сирії. Офіційні особи називали ці удари безпілотників і ракет невдалими, оскільки вони часто не спричиняли серйозних поранень чи пошкоджень інфраструктури. З моменту початку цих нападів (17 жовтня) було відомо лише про кілька десятків легко поранених військових та одного важкого.

Також слід зауважити, що атака на форпост в Йорданії відбулася на тлі початку перемовин США та Іраку щодо згортання військової присутності американців у країні. Посадовці США зазначають, що ці розмови велися ще до жовтня 2023 року, коли ХАМАС напав на Ізраїль, після чого американські бази в Іраку та Сирії почали зазнавати ударів.

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