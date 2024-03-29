Ворог має 2 завдання: чому росіяни націлилися на українські ГЕС

Росія намагається повторити катастрофу з Каховською ГЕС. Володимир Зеленський заявив, що ворог під час атаки 29 березня цілився у Дністровську та Канівську ГЕС. Та росіяни мають 2 завдання. Зокрема, окупанти хочуть перекрити "негатив" від свого провального зимового наступу.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що так росіяни знищуватимуть інфраструктуру України та намагатимуться залишити українців без світла. До слова, президент України наголосив, що вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, тож під загрозою тепер і Молдова.

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"Російський зимовий наступ видихається. Нічого, окрім Авдіївки, вони не отримали, втративши десятки тисяч російських терористів і сотні одиниць техніки. Цей "негатив" треба перекривати", – наголосив Світан.

Тим часом Україна намагатиметься протистояти окупантам. Тут дуже сильно допомогла б наявність додаткових ЗРК. Так військово-політичне керівництво української держави та українці прохають країни, які можуть допомогти, поділитися своїми зенітно-ракетними комплексами. За словами військового експерта, загалом вироблено понад тисячу комплексів Patriot. Сотні з них припадають пилом на складах на деяких напрямках.

Рятуйте у цьому сенсі європейський народ від переведення його в кам'яний вік. А це росіяни якраз і хочуть зробити. У них основне завдання – саме це. Одна справа – перекрити "негатив" щодо провалу зимового наступу. Друга – натиснути на українське суспільство, військово-політичне керівництво,

– переконаний військовий експерт.

Тобто ворог хоче, аби Україна капітулювала у війні та здала свої території Росії.

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