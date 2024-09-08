Під завалами готелю у Миколаївці на Донеччині загинули Олександр Красюк та Руслан Рубан

Під завалами готелю у місті Миколаївка на Донеччині загинули Олександр Красюк з Харкова та Руслан Рубан з Межової. Чоловіки були ловцями безпритульних тварин.

Росія завдала цинічного удару по місту Миколаївка Донецької області ввечері 7 вересня. Тоді черговою ціллю окупантів став готель "Зоря".

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Внаслідок удару загинули двоє чоловіків

Опівдні 8 вересня у Миколаївці завершили пошукову операцію – з-під завалів дістали тіла двох загиблих чоловіків. Згодом стало відомо, що загиблими були Олександр Красюк і Руслан Рубан з громадської організації "ЗооКонтроль", які приїхали до Миколаївки для проведення стерилізації безпритульних тварин.

Хлопці були ловцями. Працювали в екіпажі, мабуть, чотири роки. Вони працювали за договором з міськрадою, як звичайно ловили тварин для стерилізації, доглядали за песиками, повертали на місце вилову. Все у Миколаївці відбувалося на ветпункті. Це не просто наші колеги. Ми наче рідня,

– розповіла керівниця інформаційної служби ГО "ЗооКонтроль" Наталія Зозуля.

Раніше в поліції Донеччини повідомили, що російські війська під час удару скинули на місто чотири ФАБ-250.

Нагадаємо, що цього тижня росіяни вдарили по готельному комплексу у Запоріжжі. Внаслідок ворожої атаки загинули 2 людини, ще 6 – постраждали.