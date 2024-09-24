Три хвилі атак КАБами по Харкову: що відомо про удар ворога по житлових будинках і хлібзаводу

Росія посеред дня 24 вересня атакувала Харків та територіальну громаду Харківщини керованими авіаційними бомбами. Прокуратура заявила, що ворог запустив КАБи з трьох літаків Су-34.

Атакували росіяни з населеного пункту Строїтєль Бєлгородської області Росії. В прокуратурі заявили, що росіяни завдавали ударів по Харківщині орієнтовно з 15:15. Вибухи лунали щонайменше о 15:23, 15:31 та 15:39 24 вересня. Що відомо про цинічний обстріл ворога – читайте у тексті 24 Каналу.

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Куди поцілили росіяни

Дві бомби влучили по території Циркунівської територіальної громади. Ще шість влучань зафіксовано по Харкову — Шевченківському, Київському, Салтівському і Немишлянському районах,

– заявили в Харківській обласній прокуратурі.

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що КАБи прилетіли по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

Наслідки обстрілу Київського та Немишлянського районів Харкова

Олег Синєгубов розповів, що окупанти влучили в 9-поверховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території. Ігор Терехов уточнив, що у Київському районі поверхи багатоповерхівки склалися з восьмого по третій.

Будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом,

– розповів мер Харкова.

За його даними, у підʼїзді будинку у Київському районі, який найбільше пошкоджений, жили 82 людини.

Наслідки атаки ворога по багатоповерхівці у Харкові / фото ОВА, прокуратури, ДСНС

Синєгубов зазначив, що ворог вдарив по цивільному хлібопекарському підприємству у Харкові.

Наслідки атаки по заводу, який виготовляв хліб / фото ОВА

Володимир Зеленський відреагував на черговий російський удар та зазначив, що мішенями для російських бомб стали житловий будинок, хлібозавод, стадіон. Тобто звичайне життя звичайних людей.

Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну,

– запевнив президент.

Він додав, що треба зупинити терор, щоб були безпека, майбутнє, щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила.

Росія цинічно вдарила по мирних у Харкові / фото Володимира Павлова, надані 24 Каналу

Важливо. Росія цинічно заявила, що нібито вони влучили по "військовому об'єкту".

Чим атакував ворог

Ігор Терехов заявив, що росіяни попередньо вдарили по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250. У Харківській обласній прокуратурі:

підтвердили, що Росія атакувала 8 фугасними авіаційними бомбами ,

, уточили, що по багатоповерхівці у Київському районі Харкова вороги вдарили ФАБ-500 з універсальним модулем планування та коригування (УМПК). Це дозволяє окупантам скидати КАБи на дещо більшу відстань.

Росія вдарила 8 ФАБами: дивіться відео

До речі, ФАБ-500, якою б'ють росіяни, є 500-кілограмовою бомбою з масою вибухової речовини 300 кілограмів.

Бомби розробили в радянський час і призначались вони для ураження військово-промислових об'єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікаційних укріплень та військової техніки. Проте росіяни б'ють ними по цивільних будинках.

Кількість поранених зростає, є жертви

Станом на 19:00 24 вересня відомо про 3 загиблих та 31 поранену людину.

Підтверджена інформація про одного загиблого на підприємстві. Тож всього загиблих по місту троє,

– заявив мер Терехов.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що наймолодша поранена – 17-річна дівчина, найстаріша – 87-річна жінка.

Переважна більшість постраждалих у середньому стані. Четверо людей у важкому. Троє людей перебувають в операційних,

– пояснив Синєгубов станом на 17:56 24 вересня.

Станом на 19:13 24 вересня на місці ударів ще розбирали завали, працювали спеціальні собаки-пошуковці та необхідні профільні служби.