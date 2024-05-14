Окупанти вдарили по Харкову: кадри наслідків ворожої атаки

Російська окупаційна армія вкотре атакувала Харків. В обласній прокуратурі оприлюднили кадри наслідків ворожих дій противника.

Там поширили світлини зранку 14 травня у своєму телеграм-каналі.

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Окупанти вдарили з авіації по Харкову

В Харківській обласній прокуратурі зазначили, що відповідно до даних слідства, 14 травня близько 6:20 війська Росії завдали удари з авіації по Харкову.

Під атакою окупантів опинився Київський район міста. Там додали, що пошкоджено щонайменше 5 гаражів, навчальний заклад. У сусідніх багатоповерхівках вибито вікна.

Відомо, що внаслідок чергових російських ударів по Харкову постраждали 4 мирні жителі.

В прокуратурі зазначили, що за медичною допомогою з гострою реакцією на стрес звернулись чотири людини, серед них троє жінок віком 38, 58, 66 років та 52-річний чоловік.

За попередніми даними, ворог вдарив двома УМПБ Д-30 (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 сантиметрів),

– розповіли в прокуратурі.

Відомо, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війн. "Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил Росії", – додали там.

Також в прокуратурі додали фото, які демонструють наслідки атаки ворога по місту.

Наслідки російської атаки по Харкову / Фото Харківська обласна прокуратура

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