"У місті повно людей": в мерії повідомили, як Харків ліквідовує наслідки балістичної атаки

Уранці 18 квітня Росія завдала удару по Харкову, випустивши три балістичні ракети типу "Іскандер". Одна з них вибухнула у повітрі просто біля вікон 16-поверхового житлового будинку в Основ'янському районі.

Депутат Харківської міської ради Богдан Ткачук в етері 24 Каналу розповів, що російська атака направлена на знищення мирних жителів. Внаслідок удару є багато постраждалих, загиблі та руйнування будівель.

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Про наслідки атаки по Харкову

У міськраді розповіли, що "Іскандер" був оснащений касетною бойовою частиною – такою, що призначена для ураження живої сили, тобто піхоти. Але Росія навмисно вдарила по цивільних мешканцях, щоб заподіяти якнайбільшої шкоди.

Станом на зараз відомо про понад 87 постраждалих. Інформація постійно оновлюється. Унаслідок вибухової хвилі руйнувань зазнали щонайменше 3 підприємства – вибито вікна, пошкоджено дахи та балкони.

Чув, що уже двоє загиблих, один із них пенсіонер. Хто другий – не можу сказати,

– поділився депутат Харківської міськради.

Міська влада швидко координує дії комунальних служб, забезпечує необхідними матеріалами та людьми для ліквідації наслідків. На місці також працюють волонтери. Вони оперативно забивають вікна фанерою, розчищають балкони, допомагають людям, у яких заблоковані двері.

Попри постійні обстріли, місто живе. Харків'яни повертаються, на вулицях багато людей, триває звичне міське життя.

Ми вже звикли жити в такому ритмі обстрілів Харкова. У місті багато людей, багато хто повернувся, бурлить життя,

– наголосив Богдан Ткачук.

Напередодні Великодніх свят міська рада закликає по можливості обмежити участь у масових церковних заходах. Ворог підступний – існує реальна загроза ударів саме під час богослужінь чи освячення кошиків.

Цього року бажано або взагалі утриматися від великого скупчення людей у церквах, або організувати освячення поступово, впродовж дня, домовившись із сусідами, родичами та друзями.

Нагадаємо, що у Вербну неділю, 13 квітня, російські війська атакували центр міста Суми балістичними ракетами. Понад 30 людей загинули, кількість поранених перевищила 110 осіб.

Після цього Україна двічі атакувала 112 гвардійську ракетну бригаду у місті Шуя Івановської області Росії, яка причетна до удару по Сумах.