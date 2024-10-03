Удар по Харкову: прокуратура поділилась моторошними кадрами

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Зокрема, під ударом опинився Харків.

Росія завдала авіаційних ударів по Харкову та Золочеву. Внаслідок них постраждали 12 людей, серед них дитина.

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КАБ влучив у будинок

️За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Правоохоронці встановили, що вночі 2 жовтня Росія з території Бєлгородської області запустила КАБи Харкову та Золочеву Богодухівського району.

Один із них влучив між третім та четвертим поверхом пʼятиповерхового житлового будинку у Салтівському районі міста. Там зайнялась пожежа.

Травми різного ступеня тяжкості отримали 12 людей, серед яких дівчинка 3 років 11 місяців. Найстаршій постраждалій 73 роки.

У Золочеві внаслідок авіаударів пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків, господарчі споруди. У 69-річної жінки гостра реакція на стрес.

Наслідки ворожих обстрілів / Фото Харківської прокуратури