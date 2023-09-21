Увесь Харків прокинувся від ударів: окупанти атакували новий район у місті

Російські окупанти зранку 21 вересня завдали 6 ударів по місту Харків, зокрема у Слобідському районі. Є постраждалі. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Від початку тижня росіяни вже вчетверте вдарили по Харкову й щоразу це мінімум 3 – 4 ракети. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

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Деталі ранкового обстрілу

У четвер, 21 вересня, харків'яни прокинулися близько 6 години ранку від 6 потужних вибухів. Повітряна тривога у місті спершу пролунала приблизно о 4 ранку, а після вибухів її ввімкнули ще раз, що трохи заплутало людей.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Слобідський район міста зазнав 6 ракетних ударів від окупантів. Попередньо говорили, що розбита складська будівля. Згодом голова військової адміністрації Олег Синєгубов деталізував цю інформацію.

Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Обстеження місць триває,

– повідомив Синєгубов.

Попередньо, ракети С-300 були запущені з Бєлгородської області країни-агресорки. Російські телеграм-канали знову публікували запуски ракет з Бєлгородщини по Харкову.

Цього разу з багатим пейзажем, тож можна навіть спробувати з'ясувати, звідки були здійснені пуски ракет,

– кореспондентка з Харкова.

На жаль, внаслідок атаки поранено троє цивільних чоловіків віком 24, 58 та 66 років. Наразі відомо, що одного з постраждалих госпіталізували.

"З 16 вересня Харків почали активно масовано обстрілювати. Це й нічні удари, й ранкові. Дуже різний час, різні райони", – мовила Черненко.

Що відомо про ранковий удар по Харкову: дивіться відео

Як минула доба на Харківщині

Під ворожими обстрілами була Куп'янщина, зокрема, селище Куп'янськ-Вузловий. Там пошкоджено гараж та будівлю. У селищі Ківшарівка окупанти розбили п'ятиповерхову будівлю, у якій ніхто не жив. Російські загарбники також масовано обстрілювали населені пункти та цивільних мешканців в Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.

Поблизу села Крейдянка у Ізюмського району вантажний автомобіль КРАЗ наїхав на протитанкову міну. На щастя, водій не постраждав.

Масована атака по Україні