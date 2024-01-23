Обійнявшись дивляться на палаючі залишки власного дому: щемливе відео з Харкова
Джерело:Накипіло
Росіяни вдосвіта 23 січня атакували Україну різними типами озброєння. У Харкові під російським вогнем опинилися багатоповерхівки та будинки, де проживали мирні українці.
У мережі опублікували відео, на якому чоловік та жінка обійнявшись дивляться на власний зруйнований будинок. Росіяни змогли знищити їх дім, але ніколи не заберуть віру у майбутнє.
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Щемливі кадри з Харкова
Росіяни вранці 23 січня завдали цинічного удару по багатоповерхівках, приватних та багатоквартирних будинках в Київському та Салтівському районах міста Харків. .На місцях продовжують працювати рятувальник, під завалами можуть перебувати люди.
У цей час в об'єктив камер потрапила пара харків'ян, яка просто стоїть, обійнявшись, перед попелищем після російського удару. Вони спостерігають за язиками полум'я, а також за тим, що залишилися від їхнього будинку. Вони дивляться, як їх дім горить через російський терор.
Пара, обійнявшись, дивиться на зруйновану оселю: дивіться відео "Накипіло"
Що відомо про атаку на Харків
- Вранці окупанти вдарили по Харкову. За повідомленням місцевої влади було дві хвилі обстрілів – ранкова та нічна. Росіяни поцілили у житлові будинки, постраждав також освітній заклад та приватний сектор. Ймовірно, ворог застосував ракети Х-59 для знищення будинків цивільних.
- Повідомляється, що станом на 14:25 від російської атаки постраждало 62 особи. 57 людей, у тому числі восьмеро дітей отримали поранення. На жаль, у Харкові також є 6 загиблих.
- Мер міста Ігор Терехов розповів, що у місті пошкоджено щонайменше 30 житлових будинків, вибито тисячі вікон. Крім того, тривають рятувальні роботи, однак вони дещо ускладнені через те, що поки що надзвичайники не можуть відключити газ.