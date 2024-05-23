Виключно цивільна інфраструктура: після серії ударів по Харкову є загиблі та поранені

Росіяни 23 травня обстріляли Харків, завдавши по місту близько 10 ударів. На жаль, постраждали мирні люди.

Близько 10 ранку Харків опинився під масованим обстрілом. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог бив виключно по цивільній інфраструктурі.

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Що відомо про обстріл Харкова

Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову. Ворог бив по цивільній інфраструктурі.

Мер міста Ігор Терехов уточнив, що Росія завдала удару по транспортній інфраструктурі та одному з підрозділів комунального підприємства, який займається життєзабезпеченням міста.

Згодом голова ОВА додав, що окупанти вдарили по цивільному підприємству, яке займається звичайним друком. Там загорівся цех з папером.

Що відомо про постраждалих

Станом на 11:27 стало відомо про 6 поранених та 1 загиблого. Також Ігор Терехов написав, що місцеперебування ще трьох людей на підприємстві неможливо встановити через велику пожежу.

Об 11:31 на місці удару знайшли тіло ще однієї загиблої людини.

На місці ще одного удару ворожої ракети виявлено тіло ще одного загиблого. Іще одна людина поранена – забрала швидка,

– написав Терехов.

Однак пізніше кількість загиблих зросла до 4. Об 11:57 в ОВА повідомили, що місцеперебування ще двох людей встановлюють.

Станом на цю мить відомо про 4 загиблих та 7 поранених. Кількість постраждалих ще уточнюється.

До слова, також окупанти вдарили по Золочеву, там постраждали щонайменше двоє людей. Крім цього, ворог завдав удару по Люботину –там теж двоє поранених.