Всюди гори битого скла: поліція показала Харків після удару окупантів
Джерело:Олексій Білошицький
Росія вкотре цинічно атакувала Харків. Правоохоронці показали кадри з міста після атаки окупаційної армії.
Нагадаємо, в середу, 27 березня, окупаційні війська завдали удару по Харкову. Внаслідок удару у місті пошкоджено щонайменше 14 багатоповерхівок, є загиблі та поранені.
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Харків після удару окупантів
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький показав відео з Харкова після того, як російська окупаційна армія атакувала місто.
Харків. ФАБ з УМПК (уніфікований модуль планування і корекції). Кидають на мирні квартали і цивільних людей. Продовжують тероризувати Харків, цього разу загальноосвітня школа та пошкоджено щонайменше 14 житлових будинків,
– зазначив Білошицький.
Так, помітно, що відео зняте на бодікамеру поліцейського. Вони показали кадри рятувальної операції після влучання.
В кінці у дописі Білошицький додав: "Ми на місці, як і завжди, пліч-о-пліч із вами та з усіма силами оборони".
На відео можна побачити, як правоохоронець спішить допомогти сім'ї з малими дітками, які постраждали внаслідок російського удару.
Крім цього, ще одне відео оприлюднила сама поліція Харківської області.
В МВС розповіли про удар по Харкову
- Очільник МВС Ігор Клименко зазначив, що вкотре російська армія атакувала по цивільних, серед яких діти. Найменшому постраждалому від російської атаки усього 3 місяці.
- Також, за словами Клименка, поранення дістали харків'яни 13, 9 і 2 років.
- Зазначимо, що вдень 27 березня окупанти атакували Харків авіабомбами. Ворог навмисно вдарив саме по житловій забудові. Руйнувань зазнали багатоповерхівки та дитсадок.
- Наразі відомо про 19 поранених і одного загиблого 59-річного чоловіка.