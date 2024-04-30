По Харкову вдарили 3 авіабомбами: знищено гаражний кооператив, є руйнування у будинках

Росіяни продовжують тероризувати мирні міста України. Так, 30 квітня окупанти вдарили по Харкову трьома авіабомбами.

Ворог бив по центральній частині міста, зокрема, постраждав Київський район. Про це в етері телемарафону повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає 24 Канал.

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Вранці росіяни вдарили по Харкову

Міський голова повідомив, що влучання було в гаражний кооператив. Внаслідок цієї атаки знищено більше як 50 гаражів та автівки.

Він також розповів, що друге влучання було по Холодногірському району.

Хочу сказати і наголосити, що об'єкти в які поцілив наш ворог, це не військові об'єкти. Жодного військового тут нема, жодних автівок військових тут теж нема,

– зауважив Терехов.

За словами міського голови, від ворожо удару загинула 1 людина, ще 9 – отримали поранення різного ступеня важкості. До медичних установ госпіталізовано трьох жінок віком 28, 38, 40 та одного 42-річного чоловіка – усі з вибуховими травмами. Як повідомив Синєгубов, 5 людям надана допомога на місці, у більшості з них гостра реакція на стрес.

"Незважаючи на все це, Харків живе, Харків працює, Харків незламний!" – наголосив міський голова.

Також він нагадав, що у місті діють графіки відключення світла. Всі інші комунальні послуги надаються в повному обсязі.

Окупанти вдарили по місту 3 авіабомбами

В Харківській обласній прокуратурі уточнили, що місто атакували не ракетами, а 3 авіабомбами УМПБ Д-30. Слідчі також додали, що зафіксовано два влучання по території гаражного кооперативу в Київському районі та одне влучання по території цивільного транспортного підприємства в Холодногірському районі.

Наразі на місці працюють прокурори та слідчі, які фіксують черговий воєнний злочин Росії. Вже розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Росія систематично тероризує Харків