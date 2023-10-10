"Дорогий для мене хлопчик": подробиці про дитину, яка загинула від удару по Харкову 6 жовтня

Зранку 6 жовтня російські окупанти завдали удару по центру Харкова. Ворог бив "Іскандерами" по житлових будинках. Внаслідок атаки загинув 10-річний хлопчик та його 68-річна бабуся.

Загиблу дитину звали Трохим, інформує 24 Канал з посиланням на матеріали "Суспільного". Хрещена хлопчика розповіла, що він був сором'язливою дитиною, але відвідував багато гуртків.

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Трохим був довгоочікуваною дитиною в родині. Його дуже любили. Хлопчик любив фотографуватися, був привітною та відкритою людиною.

Це дуже дорогий для мене хлопчик. Він сприймав мене як маму, а я завжди казала, що це мій син,

– розповіла хрещена Трохима Анна Швецова.

На момент повномасштабного вторгнення мама Трохима була вагітною удруге. Довгий час родина залишалася у місті та допомагала як волонтери. На період пологів сім'я виїхала до Вінниці та на початку цього літа повернулася до Харкова.

Трохим з родиною / фото Анни Швецової для "Суспільного"

Анна згадує, що родина завжди була привітною. Вона була щасливою стати їхньою кумою. На момент трагедії жінка до останнього не вірила в те, що відбулося.

"Я побачила фотографію, де дістають дитину у червоній піжамі. І я зрозуміла, що це правда", – сказала вона.

Тіло хлопчика, замотане у ковдру, дістали з-під завалів рятувальники. Ймовірно, на момент атаки дитина ще спала.

Трохима знайшли під завалами будинку після удару росіян / фото: Сергій Болвінов

Зазначимо, 11-місячного братика Трохима вдалося врятувати, його разом з батьками доправили до лікарні. Загалом від удару 6 жовтня у Харкові постраждали 30 людей.

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