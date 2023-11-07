СБУ затримала навідника "Іскандера" на Харків: тоді загинув хлопець й десятки людей травмувалися

Служба безпеки затримала агента російських спецслужб, який скоригував повітряну атаку окупантів на Харків 6 жовтня. Зокрема, тоді росіяни запустили по місту ракети типу "Іскандер", вдаривши у житлові будинки.

Наразі чоловіка затримали й оголосили йому підозру у державній зраді. Йому може загрожувати довічне ув'язнення, коли його провину доведуть у суді.

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СБУ затримала ще одного колаборанта

Правоохоронці зазначили, що чоловік працював на головне управління генштабу збройних сил Росії, яке відоме як гру. Зокрема, для підготовки ракетної атаки колаборант передав загарбникам електронні координати "цілей" у місті Харків з прив'язкою до місцевості.

У СБУ наголосили, що зрадником виявився чоловік, який працював майстром на місцевому підприємстві, яке займалося будівництвом автодоріг та мостів. Його завербували російська спецслужба дистанційно через телеграм.

Під виглядом робочих поїздок агент фіксував місця базування та переміщення українських військ на території регіону,

– мовиться у дописі СБУ.

Колаборант співпрацював з російською розвідкою / Фото СБУ

Правоохоронці розповіли, що всю отриману інформацію колаборант передавав до російського гру через "зв'язкового" з тимчасово окупованої території на Сході України. Ним виявився один з колишніх ватажків терористичного угруповання "ЛНР" з позивним "Шаман", якому СБУ раніше повідомила про підозру.

СБУ провела обшуки у квартирі зрадника / Фото СБУ й Харківської обласної прокуратури

Українська служба провела обшуки у квартирі зрадника.

Під час обшуків у затриманого виявили:

4 мобільні телефони та 7 сім-карток різних мобільних операторів із доказами листування з агресором;

банківські картки, на які надходили "зарплати" від російського гру;

понад 10 тисяч доларів США, одержаних злочинним шляхом.

Тепер СБУ повідомила про підозру ворожому агенту про держзраду вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він уже перебуває під вартою, а самі правоохоронці ще встановлюють всі обставини злочину.

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