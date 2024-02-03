Розминулися з ракетою на 2 хвилини: як родина в Харкові дивом врятувалася від російського удару

Вранці 23 січня під ворожими ударами опинився Харків. Ракета зруйнувала помешкання волонтерки Анастасії Овчаренко.

Того ранку Анастасія з чоловіком мали відвезти військову автівку до Києва на ремонт. Жінка розповіла, як їй з сім'єю вдалося врятуватися від ворожого обстрілу.

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Російська ракета зруйнувала дім в Харкові

Волонтерка Анастасія Овчаренко розповіла подробиці, як вони з родиною залишилися живі під час обстрілу Харкова.

Жінка опублікувала у соцмережах фото, де її донька тримає в руках ключі від їхньої квартири, якої більше немає, на тлі зруйнованого будинку. Росіяни знищили будинок в Харкові / Фото Анастасія Овчаренко

Харків'янка прокоментувала, що це будинок, який знищила Росія своєю збройною агресією, яку вона веде проти мирного населення нашої мирної країни. Вона наголосила, що ці ключі, які зображені на світлині, – це єдине, що залишилось на згадку про її дім.

"Це той самий випадок, коли активна допомога армії, волонтерство в прямому сенсі можуть врятувати життя. Бо, якби не ця автівка і не необхідність переганяти її далі на Київ, ми б всі спали в квартирі, коли туди прилетіла ракета", – розповіла Анастасія Овчаренко.

Зранку 23 січня Анастасія з її чоловіком мали відвезти військову автівку до Києва на ремонт. Проте, через вибухи родина прокинулася раніше.

Розминулися з ракетою на 2 хвилини

"Вирішили, що вже немає сенсу лягати спати, бо спати ніхто не буде. І ми вирішили, що треба збиратися: раніше виїдемо, раніше приїдемо", – згадує жінка.

Вона розповіла, що вони зібралися, кинули в рюкзак свої документи, права, паспорта. Також вона зазначила, що вони вирішили вмовити доньку сходити з ними, забрати ключі від їхнього авто та й провести батьків.

Вона дуже не хотіла вилазити з-під теплої ковдрочки, але якимось дивом вдалося її умовити. І коли ми вийшли з під'їзду, завернули за кут дому, почався обстріл. Ми розминулися з ракетою, я думаю, на дві хвилини,

– пригадує жінка.

Російська ракета влучила в квартиру родини Овчаренко.

Харків'янка розповіла, що вони впали на землю та намагалися уберегти голови "від того, що летіло з неба – летіли камені, дах, все підряд". За її словами, вони відповзали та разом з донькою відбігли до сусіднього будинку. Там, як зазначила Анастасія Овчаренко, був "технічний будиночок", звідки вони й почали викликати рятувальників.

"На жаль, дуже багато людей загинуло. Не просто загинуло, а їх вбила Росія", – наголошує волонтерка з Харкова.

Так, родина пані Анастасії дивом вціліла без значних травм. Жінка розповіла, що потім вони зробили всі перевірки на контузії. За її словами, у них "є невеликі, скажімо так, травми, але великої шкоди немає".

Наслідки ворожого удару

Від квартири Анастасії Овчаренко майже нічого не залишилося. "Той унітаз, який бачили всі в новинах, то мій унітаз на 5 поверсі", — розповіла вона.

Вона зазначила, що ту стіну та останню стіну довелося знести, щоб продовжити рятувальну операцію. За словами жінки, все, що збереглося – це валіза з вечірніми сукнями, яку знайшли на завалах, а ще – свідоцтво про народження доньки.

Також відомо, що доля двох кішок, які на момент ворожого удару були вдома, досі невідома, але жінка не втрачає надії. Вона розповіла, що проводить пошук через фейсбук, а також шукають по підвалах, домах, містах, де можуть ховатися домашні кішки.

Над будинком майорить жовто-блакитний прапор

Крім цього, жінка також розповіла історію про те, як на зруйнованому житловому будинку, де раніше мешкала її родина, з'явився прапор України.

На наступний день після того, як ракета зруйнувала наш дім, ми зайшли в магазин з чоловіком для того, щоб купити води. І там на касі побачили, що продається прапор. І я відразу сказала, що він мені потрібен, бо я хочу, щоб над руїнами нашої квартири, нашого будинку майорів прапор України,

— пояснює волонтерка.

Так, чоловік Анастасії власноруч встановив цей прапор на даху їхнього зруйнованого будинку.

Анастасія наголосила, що він і далі продовжує майоріти над будинком саме для того, аби всі бачили, що це український дім та українське місто. "Так, ми незламні", – констатувала жінка.

Жінка розповіла, що будинок не закрили, а днями вона побачила, що через забиті вікна одного з під'їздів пробивається світло, тобто хтось приходить, і може навіть жити у своїй квартирі.

Анастасія Овчаренко зауважила, що вона не чула інформації, щоб хтось пропонував житло від місцевої влади чи якесь розселення постраждалим сім'ям. "Може воно є, але мені (Анастасії Овчаренко – 24 Канал) не зустрічалося. Особисто я і моя родина не чула".

Цього тижня Анастасія перегнала до Києва військову автівку, яка врятувала життя їхній родині.

"Ми будемо допомагати нашим військовим для того, щоб якомога менше жінок, дітей, чоловіків приносили іграшки на меморіали своїм дітям, своїм рідним. Для того, щоб якомога менше людей розбирали завали своїх домів. І для того, щоб наша перемога стала ближчою", – обіцяє Овчаренко.

Наразі родина Овчаренко тимчасово проживає у рідних. Жінка висловила вдячність усім, хто підтримує їхню сім'ю.

"Так, у нас є банка, є картка, є невеликий збір на те, щоб ми мали можливість стати на ноги і хоча б якось оговтатися. Щиро дякуємо всім за підтримку і допомогу", – висловлює вдячність жінка.

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Номер картки: 5375 4112 1463 6727

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