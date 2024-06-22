Серед жертв у Харкові пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару

Росія 22 червня завдала ударів КАБами по Харкову. Внаслідок обстрілу зазнали поранень багато людей. Також не минулося без жертв.

Так, серед загиблих внаслідок російського удару по Харкову пасажирка тролейбуса. Зауважимо, що відомо про щонайменше двох жертв.

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У Харкові є жертви

оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі

Одна з загиблих внаслідок влучання російської авіабомби по середмістю Харкова, — пасажирка тролейбуса, який висаджував людей на зупинці біля місця удару.

Зауважимо, що станом на 16:25 відомо про двох загиблих внаслідок російської атаки. Кількість поранених різко зросла, – 18 людей.

Росіяни завдали терористичного удару по житловому будинку. ЗМІ повідомляли, що внаслідок влучання авіабомби частково зруйнована зовнішня стіна житлового будинку. Зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах.

Додамо, що вибухи у місті прогриміли близько 15 години. Перед цим Повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.

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Станом на 16:30 повітряна тривога на території області триває. Тож не нехтуйте правилами безпеки й перебувайте в укритті до відбою.