Удари по Харкову: які об'єкти атакувала Росія

Окупанти вдосвіта 8 січня цинічно атакували Україну ракетами різних типів. Під ударом опинилася Харківщина, де ворог атакував промислові об'єкти.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Раніше Олег Синєгубов, голова ОВА, повідомив, що росіяни завдали щонайменше 4 удари по місту.

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Ворог атакував промислові об'єкти

Зранку 8 січня ворог прицільно атакував Харківську область. Як уточнив Терехов, під ударом опинилися промислові об'єкти міста.

На жаль, є постраждала. Також на місці атаки зафіксовано загоряння.

Є пожежа, на цю мить одна постраждала жінка. Пожежу вже гасять наші рятівники, з пораненою працюють медики,

– повідомив Терехов.

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі

Як уточнив Синєгубов, постраждала – жінка 53 років, вона отримала легкі поранення й була госпіталізована.

Під час атаки руйнувань також зазнав навчальний заклад на Харківщині.

Є влучання в приватний будинок на Харківщині

Росія завдала щонайменше 4 удари по Харкову. Під ударом також опинилося місто Зміїв у Чугуївському районі. Там ворожі ракети влучили у приватний будинок. Під завалами є люди.

Медики надають допомогу двом постраждалим, за попередніми даними, під завалами перебувають ще дві людини,

– повідомив Синєгубов.

Загалом на Харківщині пролунала серія потужних вибухів. Мер Терехов наголосив, що ворог масовано атакує Харків, тому варто перебувати в укриттях.

Наслідки російської атаки / Фото Олег Синєгубов

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