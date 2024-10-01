Вранці окупанти вдарили по центру Херсона: є жертви та поранені

Російська армія вранці 1 жовтня обстріляла середмістя Херсона. На жаль, внаслідок російського удару є загиблі та постраждалі.

Про це в Telegram повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Росія ударила по Херсону

Орієнтовно о 09:03 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи, які чули у Херсоні. Пізніше Олександр Прокудін повідомив, що ворог вдарив по центральній частині міста. На жаль, внаслідок обстрілу є жертви та поранені.

Окупанти атакували ринок у середмісті Херсона. Під ударом опинилися торгівельні точки, де зранку херсонці купляли чи продавали продукцію,

– розповів начальник ОВА.

За його словами, станом на зараз відомо про щонайменше вісьмох постраждалих. За попередньою інформацією, росіяни забрали життя 5 людей, ще троє отримали поранення. Зараз їх госпіталізували до лікарні, вони перебувають під наглядом лікарів.

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До речі, оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

Днями російські військові двічі протягом дня скинули вибухівку з дрона на автобуси у Херсоні, пошкодивши вікна транспортних засобів. Тоді в обох інцидентах пасажири та водії не постраждали, повідомляв голова ОВА Роман Мрочко.