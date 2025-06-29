Удар по Івано-Франківщині: уламки ворожих цілей впали на домогосподарства

Уночі неділі, 29 червня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні БпЛА. Зокрема, уламки ворожих цілей упали на території Івано-Франківщини.

Постраждали території приватних господарств, обійшлося без загиблих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук. Дивіться також Ракети та БпЛА ворога масовано атакували Україну: які наслідки Де впали уламки ворожих цілей Унаслідок масованої атаки уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району: у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев'яну дзвіницю;

у селі Нараївка пошкоджено житловий будинок і травмовано жінку, її госпіталізували до медичного закладу.