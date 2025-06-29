29 червня, 07:50
Удар по Івано-Франківщині: уламки ворожих цілей впали на домогосподарства
Основні тези
- Уночі 29 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну, уламки цілей упали на приватні господарства Івано-Франківщини.
- Постраждали Рогатинська та Більшівцівська громади, у селі Нараївка постраждала жінка, її госпіталізували.
Уночі неділі, 29 червня, Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети, а також ударні БпЛА. Зокрема, уламки ворожих цілей упали на території Івано-Франківщини.
Постраждали території приватних господарств, обійшлося без загиблих. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської обласної державної адміністрації Світлану Онищук.
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Де впали уламки ворожих цілей
Унаслідок масованої атаки уламки ворожих цілей впали на території приватних господарств Рогатинської та Більшівцівської громад Івано-Франківського району:
- у селі Васючин пошкоджено вікна будівлі Церкви Покрови Пресвятої Богородиці УГКЦ та частково – дерев'яну дзвіницю;
- у селі Нараївка пошкоджено житловий будинок і травмовано жінку, її госпіталізували до медичного закладу.