Росія тричі вдарила по Івано-Франківській області та влучила в енергооб'єкт

9 березня 2023, 11:24
Читать новость на русском

Російські військові завдали три ракетних удари по Івано-Франківській області в ніч проти 9 березня. Ворог поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури

Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. За її словами, попередньо постраждалих внаслідок атаки – немає. 

Дивіться також Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня

На жаль, маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкту. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає,
— сказала очільниця області Світлана Онищук.

Ворог тричі атакував і Сумщину

Під час масованої атаки ворог завдав ракетного удару по Шостці – зафіксовано 3 прильоти. За даними ОВА, є влучання в одне з підприємств міста.

Пошкоджені житлові будинки. Згідно з попередніми даними, внаслідок атаки немає жертв та потерпілих. 

Актуально про масовану атаку ворога

  • Уночі 9 березня оголосили повітряну тривогу по всій Україні.
  • В Одеській області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. У Київській області працювала ППО. У Києві під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі.
  • У Львівській області унаслідок атаки росіян п'ятеро людей загинули.
  • На Дніпропетровщині теж є загиблий і поранені. По Харкову ворог завдав близько 15 ударів. Як наслідок, жителі залишились без світла. 

Автор: Анастасія Лукашевська