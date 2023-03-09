Росія тричі вдарила по Івано-Франківській області та влучила в енергооб'єкт
Російські військові завдали три ракетних удари по Івано-Франківській області в ніч проти 9 березня. Ворог поцілив у об'єкт енергетичної інфраструктури
Про це повідомила очільниця області Світлана Онищук. За її словами, попередньо постраждалих внаслідок атаки – немає.
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На жаль, маємо ракетні влучення і в нашій області по енергетичному об'єкту. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає,
— сказала очільниця області Світлана Онищук.
Ворог тричі атакував і Сумщину
Під час масованої атаки ворог завдав ракетного удару по Шостці – зафіксовано 3 прильоти. За даними ОВА, є влучання в одне з підприємств міста.
Пошкоджені житлові будинки. Згідно з попередніми даними, внаслідок атаки немає жертв та потерпілих.
Актуально про масовану атаку ворога
- Уночі 9 березня оголосили повітряну тривогу по всій Україні.
- В Одеській області є влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури. У Київській області працювала ППО. У Києві під час масштабної повітряної тривоги прогриміли вибухи у кількох районах, є постраждалі.
- У Львівській області унаслідок атаки росіян п'ятеро людей загинули.
- На Дніпропетровщині теж є загиблий і поранені. По Харкову ворог завдав близько 15 ударів. Як наслідок, жителі залишились без світла.