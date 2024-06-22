Ракетний удар по Івано-Франківську: скільки людей постраждало

Росія завдала ракетного удару по Франківщині вранці 22 червня. Стало відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Зокрема, відомо про дівчину 2005 року народження, яку було госпіталізовано. Двоє інших травмованих не потребували госпіталізації.

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Що відомо про постраждалих

Внаслідок ракетного удару Росії по Івано-Франківську постраждали троє людей. Про це на брифінгу повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Серед постраждалих – дівчина 2005 року народження, у якої лікарі діагностували черепно-мозкову травму. Її госпіталізували, надали необхідну медичну допомогу, і зараз вона перебуває вдома в задовільному стані. Двоє інших травмованих не потребували госпіталізації.

Як проходить ліквідація наслідків російського удару по Івано-Франківську

За словами Онищук, надзвичайники працюють над ліквідацією наслідків удару. На місці події залучено 121 рятувальника і 35 спецавтомобілів. Знадобиться одна доба, щоб повністю ліквідувати наслідки ракетного обстрілу.

Загальні збитки, завдані обстрілом, ще підраховують. Втім, Івано-Франківська область вже звернулася до міжнародних партнерів за допомогою з будівельними матеріалами для відновлення університету нафти й газу та постраждалих будинків.

Очільниця ОВА повідомила, що до Франківська направляються вантажівки з будівельними матеріалами, серед яких брезент, прозора плівка, дошки, дерево, рейки, цвяхи, монтажна піна та шурупи.

До слова, це був перший удар Росії по середмістю Івано-Франківська. Зокрема, внаслідок удару постраждав Університет нафти та газу.