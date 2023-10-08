Загострення між Ізраїлем і Палестиною: з'явилася реакція Китаю

Китай відреагував на загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Так, країна висловила глибоку стурбованість ескалацією збройного протистояння.

Китай закликав негайно припинити вогонь та захистити цивільне населення. Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, інформує 24 Канал.

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Яка реакція Китаю на конфлікт між Ізраїлем і Палестиною

У МЗС йдеться, що Китай "глибоко стурбований нинішньою ескалацією напруженості й насильства між Палестиною та Ізраїлем". Через це країна закликає всі сторони зберігати спокій та стриманість, негайно припинити вогонь, захистити цивільне населення і запобігти подальшому погіршенню ситуації.

Крім того, у МЗС назвали єдиним виходом для припинення конфлікту реалізацію "рішення про дві держави" і "створення незалежної палестинської держави".

Водночас Китай не називає винного у конфлікті, а бойовиків ХАМАС називають "палестинськими збройними угрупованнями".

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