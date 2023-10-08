Загострення між Ізраїлем і Палестиною: з'явилася реакція Китаю
Китай відреагував на загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Так, країна висловила глибоку стурбованість ескалацією збройного протистояння.
Китай закликав негайно припинити вогонь та захистити цивільне населення. Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Китаю, інформує 24 Канал.
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Яка реакція Китаю на конфлікт між Ізраїлем і Палестиною
У МЗС йдеться, що Китай "глибоко стурбований нинішньою ескалацією напруженості й насильства між Палестиною та Ізраїлем". Через це країна закликає всі сторони зберігати спокій та стриманість, негайно припинити вогонь, захистити цивільне населення і запобігти подальшому погіршенню ситуації.
Крім того, у МЗС назвали єдиним виходом для припинення конфлікту реалізацію "рішення про дві держави" і "створення незалежної палестинської держави".
Водночас Китай не називає винного у конфлікті, а бойовиків ХАМАС називають "палестинськими збройними угрупованнями".
Загострення між Ізраїлем і Палестиною: останні новини
- Винищувачі ЦАХАЛ завдали авіаударів по двох об'єктах військової інфраструктури, розташованим у мечетях, які "використовувалися терористичною організацією ХАМАС" у Секторі Гази для атак проти Ізраїлю.
- Крім того, завдано ударів по польових штабах, оперативному командному центру ХАМАС та командному посту радикального угрупування Ісламський джихад.
- Ліванське угруповання "Хезболла" взяло на себе відповідальність за обстріл позицій ізраїльської армії.
- Ракетного обстрілу ХАМАС зазнав медичний центр "Барзилай" у місті Ашкелон. Ракета влучила у перехід між будівлями лікарні.