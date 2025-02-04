Водія вбило, дочка пропала, – мешканка Харківщини про цинічний удар Росії по Ізюму
- Росія атакувала центр міста Ізюм на Харківщині 4 лютого, внаслідок чого загинуло 5 осіб.
- Мешканка Харківщини розповіла про момент удару.
Росія 4 лютого цинічно атакувала центр міста Ізюм на Харківщині. Унаслідок удару відомо про кількох жертв та десятки постраждалих, серед яких є діти.
У коментарі Суспільному мешканка Харківщини розповіла про момент російського удару балістикою по Ізюму, передає 24 Канал.
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"Мене не зачепило, водія нашого вбило"
Валентина Жальпіс – мешканка Борової. До Ізюма вона приїхала разом із невісткою, її сестрою та водієм.
У момент удару вони перебували біля паспортного столу.
Я сиділа в машині, водій вийшов покурити, а моя дитина (невістка – 24 Канал) пішла до паспортного столу – тільки дійшла і стався вибух. Я це бачила. Хто попадав, хто куди. Я була в цій машині, говорила по телефону. Ми в паспортний стіл доньку привезли міняти паспорт. Мене не зачепило, водія нашого вбило,
– розповіла жінка.
Валентина додала, що усе охопив чорний дим, потім – пішов вогонь.
"Як тільки все осіло, я вискочила до водія, він відкрив очі, але був сильно поранений і помер. Доньку не знайшли, поліція шукає, прошу, щоб обох дівчат знайшли", – додала вона.
За повідомлення голови ОВА, пошуково-рятувальна операція уже завершена. Наразі відомо, що в Ізюмі загинуло 5 осіб, є також 50 постраждалих, серед яких троє дітей.