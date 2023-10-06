Росіяни вдарили по Грозі "Іскандером": особливості ракети та скільки часу було у людей

Росіяни 5 жовтня атакували магазин та кафе у селі Гроза балістичними ракетами. Такі ракети важко виявляти, тому у людей були лічені хвилини, щоб перейти до укриття.

Про особливості озброєння, яким завдали удару, в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних Сил Юрій Ігнат – передає 24 Канал. Внаслідок удару по Грозі загинуло 52 людини – у селі ж проживало всього 330 осіб.

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Жахлива російська зброя

Російська армія 5 жовтня завдала удару балістичними ракетами "Іскандер-М" по селі Гроза у Харківській області. Ціллю окупантів стали кафе і магазин, де у той час зібралися селяни для вшанування пам'яті полеглого військового.

Балістичне озброєння дуже важко виявляти. Перед ударом по Грозі оголосили повітряну тривогу, однак селяни мали не так багато часу, щоб сховатися.

Якщо я не помиляюся, то близько 10 хвилин там було з тривоги до удару. Балістика може летіти як невеликої відстані, так із дальніх підступів,

– повідомив Ігнат.

Була інформація, що ворог планував запуск ракет з Воронезької області, яка межує з Харківщиною.

Чим відрізняються модифікації "Іскандера"

На озброєнні у Росії окрім балістики "Іскандер-М" є крилаті ракети "Іскандер-К". За траєкторією польоту подібні до "Калібрів". Вони дуже підступні, адже ворог застосовує їх з невеликої відстані – час підльоту також зовсім малий.

Збити крилату ракету "Іскандер-К" набагато легше. Для цього Україна використовує системи ППО Patriot. Балістичне озброєння спочатку летить вверх, а вже потім падає вниз до цілі. Юрій Ігнат пояснив, що це нагадує запуск снаряда, міни з міномета.

Якщо говорити про "Іскандер-К", то це фактично "Калібр", але наземного базування. Речник Повітряних Сил додав, шо ця зброя практично ідентична. Однак "Калібр" запускають з корабля, тому його можна виявити завчасно, а "Іскандер" може досягти цілі дуже швидко.

Що відомо про удар по Грозі