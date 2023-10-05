Майже половину села вбили одним ударом: з-під завалів на Харківщині дістали вже 59 людей

Російські окупанти продовжують скоювати геноцид українців. Вдень 5 жовтня ворог вдарив по селу Гроза на Харківщині. Ракета влучила у кафе, де перебували цивільні.

Вони зібралися на поминки. На жаль, станом на зараз відомо про 51 жертву терористичного удару. Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Зверніть увагу Шістьох людей рятують на операційних столах: деталі удару по селу Гроза на Харківщині

Дмитро Чубенко – прессекретар Харківської обласної прокуратури – заявив, що одним ударом вбили майже половину села.

Настільки сильний удар, що стать та вік загиблої дитини під питанням. Майже половину села було вбито одним влучанням,

– мовиться у повідомленні.

На території Харківської області вже оголосили траур. Він триватиме три дні – з 6 по 8 жовтня. Ігор Клименко – глава МВС України – розповів, що жертви є майже у кожній сім'ї в селі. У кафе, куди влучили російські окупанти, відбувалися поминки за військовим, на якій прийшло по представнику кожного двору.

Кількість загиблих – найбільша від початку повномасштабного вторгнення на території Харківської області. Про це повідомила речниця голови Харківської ОВА Олена Шаповал. Станом на вечір 5 жовтня вдалося ідентифікувати тіла 29 загиблих. Одна з поранених померла, коли їй надавали медичну допомогу.

Наразі медики намагаються врятувати ще 6 постраждалих внаслідок терористичного удару Росії. Всі вони перебувають на операційних столах. Стан постраждалих оцінюють як дуже важкий.

Мовиться, що росіяни могли вдарити "Іскандером". У МВС не виключають, що міг бути навідник. Глава МВС України заявив: удар був дуже точним, а будівля невеликою, тож є підозри, що був навідник.

Росіяни вдарили по Херсону

Російські окупанти увечері 5 жовтня завдали терористичний удар по Херсону. На жаль, загинуло двоє людей. Окрім того, відомо про щонайменше одного постраждалого.