Одного з загиблих у Грозі криміналісти встановили по 20 частинах тіла: моторошні подробиці
Джерело:Національна поліція України
Криміналісти завершили ідентифікацію тіл усіх загиблих під час ракетного удару по кафе й магазину в Грозі. Робота була вкрай клопіткою, адже фахівці встановлювали особи жертв по частинах.
Ворог завдав ракетного удару по кафе й магазину в Грозі 5 жовтня. Тоді у закладі проводили церемонію прощання й поминки за військовим, який загинув у березні 2022 року.
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Криміналісти майже тиждень цілодобово збирали зразки
Спеціалістам не відразу вдалося ідентифікувати тіла загиблих після удару по Грозі – 19 осіб встановлювали за допомогою ДНК-лабораторій. Правоохоронці розповіли, що 6 діб криміналісти відбирали зразки ДНК у рідних, щоб ідентифікувати тіла.
Одна з наймоторошніших подробиць – ідентифікація 69-річного загиблого чоловіка. Аби встановити особу загиблого, криміналісти проаналізували 20 частин тіла. Лише після цього вдалося ідентифікувати загиблого.
Деяких осіб встановлювали за допомогою особистих речей, які вилучили з помешкань загиблих. До таких дій вдавалися, якщо не було прямої лінії для порівняння ДНК.
Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло б близько року. Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару,
– наголосили в Нацполіції.
Удар по Грозі коригували рідні брати
- СБУ 11 жовтня повідомила, що встановила особи зрадників, які навели ракетний удар на кафе й магазин у Грозі. Ними виявилися місцеві жителі – 30-річний Володимир Мамон та його молодший брат 23-річний Дмитро Мамон. Під час окупації Грози вони почали співпрацювати з росіянами й пішли служити до так званої "міліції".
- Харківська обласна прокуратура також оприлюднила листування зрадників за кілька днів до удару. З неї випливає, що брати Мамон точно знали, який захід буде проходи у кафе й скільки людей там буде. Дані російським військовим передавав саме Володимир. Після ракетного удару менший брат Дмитро дізнався, що під час удару загинули лише цивільні. З листування зрозуміло, що зрадник шкодує про свій та братів вчинок, проте й далі продовжує його покривати.
- Місцеві жителі розповідають, що під час окупації Грози брати поводилися дуже жорстоко. За словами мешканців села, Мамони били військовослужбовців, які брали участь в АТО, а також стояли на блокпостах і перевіряли документи.