Одного з загиблих у Грозі криміналісти встановили по 20 частинах тіла: моторошні подробиці

Криміналісти завершили ідентифікацію тіл усіх загиблих під час ракетного удару по кафе й магазину в Грозі. Робота була вкрай клопіткою, адже фахівці встановлювали особи жертв по частинах.

Ворог завдав ракетного удару по кафе й магазину в Грозі 5 жовтня. Тоді у закладі проводили церемонію прощання й поминки за військовим, який загинув у березні 2022 року.

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Спеціалістам не відразу вдалося ідентифікувати тіла загиблих після удару по Грозі – 19 осіб встановлювали за допомогою ДНК-лабораторій. Правоохоронці розповіли, що 6 діб криміналісти відбирали зразки ДНК у рідних, щоб ідентифікувати тіла.

Одна з наймоторошніших подробиць – ідентифікація 69-річного загиблого чоловіка. Аби встановити особу загиблого, криміналісти проаналізували 20 частин тіла. Лише після цього вдалося ідентифікувати загиблого.

Деяких осіб встановлювали за допомогою особистих речей, які вилучили з помешкань загиблих. До таких дій вдавалися, якщо не було прямої лінії для порівняння ДНК.

Колосальну та безпрецедентну роботу провели слідчі та криміналісти поліції Харківщини. У тому числі завдяки сучасним мобільним ДНК-лабораторіям. Без них на процес ідентифікації такої кількості тіл та фрагментів пішло б близько року. Нам важливо було встановити ім’я кожного загиблого, зберегти пам'ять про них та зафіксувати всіх жертв російського удару,

– наголосили в Нацполіції.

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