"У Бога прошу 5 років, щоб внуків підняти": житель Грози зворушив мрією
Джерело:Суспільне
Валерій Козир під час ракетного удару по селу Гроза втратив доньку, зятя і багато близьких людей. Тепер він опікуватиметься трьома онуками, які лишилися без батьків.
На церемонію прощання й поминки до кафе пішла чи не вся його сім'я, куми, свати та знайомі. Він же був вдома, бо працює охоронцем у нічні зміни.
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"Тепер треба жити"
Валерій – далекий родич Андрія Козира, якого перепоховували в Грозі й за яким відбувалися поминки. 61-річний чоловік був вдома, коли російська ракета влучила у кафе, де було 60 мирних жителів. Серед них – 36-річна Ольга, донька Валерія. Вона загинула разом з чоловіком. Також під час атаки загинули куми й свати Валерія.
Без батьків залишилося троє дітей 10, 15 й 17 років. Тепер їхнім вихованням буде займатися дідусь. Валерій зізнається, що тепер йому буде дуже складно, адже онукам треба допомогти й поставити їх на ноги. Чоловік мріє лише про одне – жити, аби допомагати онукам.
Мені головне, щоб дружина моя витримала. Бо, якщо один залишуся, то трьох внуків я... П'ять років у Господа Бога прошу, а тоді можна помирати. Внуків підійму... Думав, що мені буде поміч, а тепер – треба жити,
– розчулює зізнанням Валерій.
У коментарі Reuters чоловік зізнався, що вважає – було б краще, аби він помер. Валерій звертається до Бога й промовляє, що не можна так карати людей – залишити батька, а дітей забрати.
У кожній сім'ї в Грозі горе
- Росіяни атакували село Гроза у Куп'янському районі Харківщини вдень 5 жовтня. Ворог влучив у магазин та кафе ракетою "Іскандер". Від терористичного удару загинуло 52 особи, серед яких – дитина.
- У селі Гроза проживало близько 330 людей, тобто Росія вбила кожного шостого жителя. Одна з жінок, яка провела у цьому населеному пункті все своє життя, розповідає, що горе прийшло у кожну родину – у кожному будинку стоїть 1–5 трун. Жителька говорить, що після атаки в селі залишилися одиниці.
- Поблизу цвинтаря зараз розчищають територію, аби провести масове поховання. Майстер комунального підприємства розповів, що тепер у Грозі треба викопати близько 40 могил – когось будуть ховати сім'ями в одній.
- Місцеві жителі говорять, що люди навіть не встигли сісти за стіл на поминках, коли Росія завдала удару. Нині зниклими безвісти вважаються 4 людини, серед яких – староста села.