"У Бога прошу 5 років, щоб внуків підняти": житель Грози зворушив мрією

Валерій Козир під час ракетного удару по селу Гроза втратив доньку, зятя і багато близьких людей. Тепер він опікуватиметься трьома онуками, які лишилися без батьків.

На церемонію прощання й поминки до кафе пішла чи не вся його сім'я, куми, свати та знайомі. Він же був вдома, бо працює охоронцем у нічні зміни.

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"Тепер треба жити"

Валерій – далекий родич Андрія Козира, якого перепоховували в Грозі й за яким відбувалися поминки. 61-річний чоловік був вдома, коли російська ракета влучила у кафе, де було 60 мирних жителів. Серед них – 36-річна Ольга, донька Валерія. Вона загинула разом з чоловіком. Також під час атаки загинули куми й свати Валерія.

Без батьків залишилося троє дітей 10, 15 й 17 років. Тепер їхнім вихованням буде займатися дідусь. Валерій зізнається, що тепер йому буде дуже складно, адже онукам треба допомогти й поставити їх на ноги. Чоловік мріє лише про одне – жити, аби допомагати онукам.

Мені головне, щоб дружина моя витримала. Бо, якщо один залишуся, то трьох внуків я... П'ять років у Господа Бога прошу, а тоді можна помирати. Внуків підійму... Думав, що мені буде поміч, а тепер – треба жити,

– розчулює зізнанням Валерій.

У коментарі Reuters чоловік зізнався, що вважає – було б краще, аби він помер. Валерій звертається до Бога й промовляє, що не можна так карати людей – залишити батька, а дітей забрати.

У кожній сім'ї в Грозі горе